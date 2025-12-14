Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 14.12.2025
Бойцы развернули флаг России в освобожденной Варваровке
Бойцы развернули флаг России в освобожденной Варваровке - РИА Новости, 14.12.2025
Бойцы развернули флаг России в освобожденной Варваровке
Министерство обороны России показало бойцов ВС РФ с триколором в освобожденной Варваровке Запорожской области. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
Новости
Освобождение Варваровки в Запорожской области
В результате боев за Варваровку в Запорожской области был взят крупный пункт обороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны, показав кадры боевой работы освобождавших село войск.
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы развернули флаг России в освобожденной Варваровке

Минобороны показало бойцов ВС РФ с флагом России в освобожденной Варваровке

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министерство обороны России показало бойцов ВС РФ с триколором в освобожденной Варваровке Запорожской области.
На опубликованных кадрах показано, как Вооруженные силы России уничтожают технику и живую силу ВСУ, тем самым выбивая украинские подразделения из населенного пункта. На заключительных кадрах видео показаны российские бойцы, которые держат в руках флаги РФ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
