Бойцы развернули флаг России в освобожденной Варваровке
Министерство обороны России показало бойцов ВС РФ с триколором в освобожденной Варваровке Запорожской области. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:39:00+03:00
Освобождение Варваровки в Запорожской области
В результате боев за Варваровку в Запорожской области был взят крупный пункт обороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны, показав кадры боевой работы освобождавших село войск.
