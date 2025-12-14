https://ria.ru/20251214/ukraina-2062003401.html
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой - РИА Новости, 14.12.2025
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги и будущее Европейского союза. РИА Новости, 14.12.2025
в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, санкции в отношении россии
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой
Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги и будущее ЕС