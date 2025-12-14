Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой - РИА Новости, 14.12.2025
21:07 14.12.2025
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой
в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Санкции в отношении России
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Роберт Фицо
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги и будущее Европейского союза.
"Украина - черная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
В ноябре Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег, отправленных Украине, было разворовано, и поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи Киеву.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Фицо заявил, что ЕС уже не хочет покрывать военные расходы Украины
27 ноября, 18:56
 
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Санкции в отношении России
 
 
