Экс-полковник СБУ рассказал, кто лоббировал коррупцию на Украине - РИА Новости, 14.12.2025
14:38 14.12.2025
Экс-полковник СБУ рассказал, кто лоббировал коррупцию на Украине
Коррупцию на Украине, в первую очередь в сфере атомной энергетики, лоббировала демократическая партия США, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2025
Экс-полковник СБУ рассказал, кто лоббировал коррупцию на Украине

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Киев. Архивное фото
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Коррупцию на Украине, в первую очередь в сфере атомной энергетики, лоббировала демократическая партия США, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости экс-полковник СБУ Василий Прозоров.
«

"Дело в том, что коррупция в энергоатоме давным-давно, еще со времен, наверное, даже до Майдана, лоббировалась демократической партией США. Я, когда делал расследование по коррупции на Украине, книжку даже писал, я там указывал, что на Украину активно проникала корпорация "Вестингауз" (Westinghouse Electric Company - ред.), сейчас она там в полный рост практически всю атомную энергетику подмяла под себя. И лоббировала проникновение "Вестингауза" на Украину именно демпартия США, там и Виктория Нуланд отметилась, и Хиллари Клинтон", - рассказал собеседник агентства.

7 декабря, 05:45
Интерес американцев к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года
7 декабря, 05:45
По его словам, американские политики от демократической партии прямо давили на руководство Украины, чтобы та отказалась от поставок комплектующих для ядерных реакторов из России в пользу произведенных в "Вестингауз" компонентов.
«

"После 2014 года, после Майдана, "Вестингауз" вообще был в предбанкротном состоянии. Его украинский проект, можно сказать, спас, потому что они получили целую страну с развитой атомной энергетикой себе в пользование. И кроме топливных сборок, они там еще столько попутной прибыли заработали: речь идет о миллиардах. И вот я думаю, что накат именно по линии энергоатома (расследование громкого коррупционного скандала на Украине - ред.) для нынешней администрации Трампа имеет сопутствующую цель: получить компромат на демократическую партию США. Они, грубо говоря, совмещают приятное с полезным", - подчеркнул Прозоров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом".
21 августа, 07:26
Экс-подполковник СБУ объяснил, почему создали НАБУ и САП
21 августа, 07:26
Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона".
По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
11 декабря, 00:34
Трамп раскритиковал Зеленского из-за коррупции на Украине
11 декабря, 00:34
 
