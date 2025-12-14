Экс-полковник СБУ рассказал, кто лоббировал коррупцию на Украине

«

"После 2014 года, после Майдана, "Вестингауз" вообще был в предбанкротном состоянии. Его украинский проект, можно сказать, спас, потому что они получили целую страну с развитой атомной энергетикой себе в пользование. И кроме топливных сборок, они там еще столько попутной прибыли заработали: речь идет о миллиардах. И вот я думаю, что накат именно по линии энергоатома (расследование громкого коррупционного скандала на Украине - ред.) для нынешней администрации Трампа имеет сопутствующую цель: получить компромат на демократическую партию США. Они, грубо говоря, совмещают приятное с полезным", - подчеркнул Прозоров.