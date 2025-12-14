"Дело в том, что коррупция в энергоатоме давным-давно, еще со времен, наверное, даже до Майдана, лоббировалась демократической партией США. Я, когда делал расследование по коррупции на Украине, книжку даже писал, я там указывал, что на Украину активно проникала корпорация "Вестингауз" (Westinghouse Electric Company - ред.), сейчас она там в полный рост практически всю атомную энергетику подмяла под себя. И лоббировала проникновение "Вестингауза" на Украину именно демпартия США, там и Виктория Нуланд отметилась, и Хиллари Клинтон", - рассказал собеседник агентства.
"После 2014 года, после Майдана, "Вестингауз" вообще был в предбанкротном состоянии. Его украинский проект, можно сказать, спас, потому что они получили целую страну с развитой атомной энергетикой себе в пользование. И кроме топливных сборок, они там еще столько попутной прибыли заработали: речь идет о миллиардах. И вот я думаю, что накат именно по линии энергоатома (расследование громкого коррупционного скандала на Украине - ред.) для нынешней администрации Трампа имеет сопутствующую цель: получить компромат на демократическую партию США. Они, грубо говоря, совмещают приятное с полезным", - подчеркнул Прозоров.