https://ria.ru/20251214/ukraina-2061962705.html
Песков рассказал, что стало триггером для начала СВО
Песков рассказал, что стало триггером для начала СВО - РИА Новости, 14.12.2025
Песков рассказал, что стало триггером для начала СВО
Заход на территорию Украины специалистов НАТО стало триггером для начала СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:37:00+03:00
2025-12-14T14:37:00+03:00
2025-12-14T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
нато
мирный план сша по украине
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251213/nato-2061722686.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, мирный план сша по украине, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Мирный план США по Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Зеленский
Песков рассказал, что стало триггером для начала СВО
Песков: заход специалистов НАТО на Украину стал триггером для начала СВО