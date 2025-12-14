Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, что стало триггером для начала СВО - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 14.12.2025 (обновлено: 14:51 14.12.2025)
Песков рассказал, что стало триггером для начала СВО
Заход на территорию Украины специалистов НАТО стало триггером для начала СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Заход на территорию Украины специалистов НАТО стало триггером для начала СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков напомнил, что Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но он продолжил нарушать минские договоренности и начал приближать войну.
"Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины, поставки вооружений первые тогда именно начались. Все это, конечно, создало угрозу для тех русских людей, которые жили там, не говоря уже о геополитических аспектах этой ситуации, геополитических последствиях для безопасности РФ. И все это в комплексе, конечно, стало триггером для принятия решения о специальной военной операции", - сказал Песков.
