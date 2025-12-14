Рейтинг@Mail.ru
Европейцы играют в свою игру на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 14.12.2025 (обновлено: 14:35 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/ukraina-2061961758.html
Европейцы играют в свою игру на Украине, заявил Песков
Европейцы играют в свою игру на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 14.12.2025
Европейцы играют в свою игру на Украине, заявил Песков
Европейцы "играют в свою игру" на Украине, похоже, они хотят продолжения конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:28:00+03:00
2025-12-14T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
европа
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_783:0:3072:1287_1920x0_80_0_0_51c34d1403cc400e4b90c54cd2defb58.jpg
https://ria.ru/20251213/nato-2061722686.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c8233357e745cd7004baa50f7b01cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, европа, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Европа, Дмитрий Песков
Европейцы играют в свою игру на Украине, заявил Песков

Песков: похоже, европейцы хотят продолжения войны

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Европейцы "играют в свою игру" на Украине, похоже, они хотят продолжения конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европейцы (на Украине - ред.) играют в свою игру. По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Мы уже в опасности: генсек НАТО нашел железный аргумент
13 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЕвропаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала