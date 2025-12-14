Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14.12.2025
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 14.12.2025
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры
Объекты энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
одесская область
украина
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры

В Одесской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар в Одессе. 13 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар в Одессе. 13 декабря 2025
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Объекты энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры… Критическая инфраструктура работает на генераторах", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
