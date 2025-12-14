https://ria.ru/20251214/ukraina-2061937411.html
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры
Объекты энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 14.12.2025
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры
