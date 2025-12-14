Рейтинг@Mail.ru
"Полетели в Москву": в США сделали громкое заявление о конфликте на Украине
14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 14.12.2025
"Полетели в Москву": в США сделали громкое заявление о конфликте на Украине
У Украины закончились даже гипотетические шансы победить Россию, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis.
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. У Украины закончились даже гипотетические шансы победить Россию, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis.
«
"Ситуация на поле боя безнадежна, и, кроме того, существует огромная проблема с снабжением украинцев деньгами и оружием. Никто теперь не может предоставить оптимистичные факты для Украины. Таких фактов нет в принципе", — сказал он.
В этих условиях, по мнению эксперта, сопротивление Украины и Европы переговорам с Россией выглядит абсурдно. У Киева и Брюсселя, по словам профессора, просто не осталось других вариантов выхода из конфликта с Москвой, кроме как пойти на условия России.
«
"Думаю, если бы европейцы и украинцы были умны, они бы сели в самолет, полетели в Москву и заключили сделку с русскими. Конечно, им пришлось бы пойти на уступки по большинству основных требований России. Это, безусловно, было бы очень неприятно, но на данный момент это лучший вариант. Это плохой вариант, но это лучший вариант", — резюмировал Миршаймер.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.
Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
