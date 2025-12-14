"Полетели в Москву": в США сделали громкое заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. У Украины закончились даже гипотетические шансы победить Россию, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis.
"Ситуация на поле боя безнадежна, и, кроме того, существует огромная проблема с снабжением украинцев деньгами и оружием. Никто теперь не может предоставить оптимистичные факты для Украины. Таких фактов нет в принципе", — сказал он.
"Думаю, если бы европейцы и украинцы были умны, они бы сели в самолет, полетели в Москву и заключили сделку с русскими. Конечно, им пришлось бы пойти на уступки по большинству основных требований России. Это, безусловно, было бы очень неприятно, но на данный момент это лучший вариант. Это плохой вариант, но это лучший вариант", — резюмировал Миршаймер.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
