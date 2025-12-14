Рейтинг@Mail.ru
Спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа в Киеве - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 14.12.2025 (обновлено: 05:53 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/ukraina-2061913725.html
Спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа в Киеве
Спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа в Киеве - РИА Новости, 14.12.2025
Спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа в Киеве
Спутница бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, бизнесвумен Светлана Павелецкая использует тему военных действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T05:52:00+03:00
2025-12-14T05:53:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060640960_0:462:992:1020_1920x0_80_0_0_28d73450306d2508b00f298b2d7e9398.jpg
https://ria.ru/20251208/kuleba-2060645962.html
https://ria.ru/20250418/kiev-2012190732.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060640960_0:369:992:1113_1920x0_80_0_0_cbfb7ee7ee03ad184f463f391585ba51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Кулеба
Спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа в Киеве

РИА Новости: спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа

© Кадр видео из соцсетейДмитрий Кулеба с женой на концерте
Дмитрий Кулеба с женой на концерте - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дмитрий Кулеба с женой на концерте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Спутница бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, бизнесвумен Светлана Павелецкая использует тему военных действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
В аккаунте магазина для взрослых, который принадлежит Павелецкой, нередко фигурирует тема военного конфликта.
Бывший главы МИД Украины Кулеба на концерте в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ раскрыли, что сделал Кулеба после слов о повестке на фронт
8 декабря, 18:11
В ответ на вопросы пользователей "Зачем открывать секс-шоп во время боевых действий?" последовала публикация от компании. Руководство объяснило, что их игрушки важны для раненых, а также украинским военнослужащим якобы нужна сексуальная реабилитация.
В магазине есть специальный отдел с секс-игрушками для раненых украинских ветеранов. Например, им предлагается использовать БДСМ-набор для связывания, подходящий в том числе для людей после ампутации конечностей.
Среди публикаций есть и материал о "Сексуальной жизни после плена", а также реклама лекции "Секс и война". Обсуждают такие вопросы, как "возбуждение во время обстрелов" или "отправка интимных фотографий военнослужащим".
В День Конституции Украины магазин опубликовал свою "Конституцию секса и отношений", поздравив таким образом сограждан. В День Независимости Украины подписчиков поздравил ЛГБТ*-активист, который рассказал, что независимость - это сексуальная свобода.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Ничего святого": в Киеве взбесились из-за осквернения Страстной пятницы
18 апреля, 20:27
 
В миреУкраинаКиевРоссияДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала