Спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа в Киеве

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Спутница бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, бизнесвумен Светлана Павелецкая использует тему военных действий для продвижения своего секс-шопа в Киеве, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

В аккаунте магазина для взрослых, который принадлежит Павелецкой, нередко фигурирует тема военного конфликта.

В ответ на вопросы пользователей "Зачем открывать секс-шоп во время боевых действий?" последовала публикация от компании. Руководство объяснило, что их игрушки важны для раненых, а также украинским военнослужащим якобы нужна сексуальная реабилитация.

В магазине есть специальный отдел с секс-игрушками для раненых украинских ветеранов. Например, им предлагается использовать БДСМ-набор для связывания, подходящий в том числе для людей после ампутации конечностей.

Среди публикаций есть и материал о "Сексуальной жизни после плена", а также реклама лекции "Секс и война". Обсуждают такие вопросы, как "возбуждение во время обстрелов" или "отправка интимных фотографий военнослужащим".

В День Конституции Украины магазин опубликовал свою "Конституцию секса и отношений", поздравив таким образом сограждан. В День Независимости Украины подписчиков поздравил ЛГБТ*-активист, который рассказал, что независимость - это сексуальная свобода.