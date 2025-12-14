Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
23:59 14.12.2025 (обновлено: 00:05 15.12.2025)
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Берлине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где... РИА Новости, 15.12.2025
2025
берлин (город), мирный план сша по украине, в мире, стив уиткофф, владимир зеленский, дональд трамп, сша
Берлин (город), Мирный план США по Украине, В мире, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.
"Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром", - написал Уиткофф в соцсети X.
Он отметил, что во встрече, которая продлилась более пяти часов, помимо него принял участие Владимир Зеленский и зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.
Берлин (город)Мирный план США по УкраинеВ миреСтив УиткоффВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
