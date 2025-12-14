https://ria.ru/20251214/uitkoff-2062012200.html
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Берлине
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Берлине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где... РИА Новости, 15.12.2025
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Берлине
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с украинской делегацией в Берлине