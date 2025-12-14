Рейтинг@Mail.ru
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине
19:53 14.12.2025 (обновлено: 20:10 14.12.2025)
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине - РИА Новости, 14.12.2025
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине
Владимир Зеленский представляет угрозу для президента США Дональда Трампа и его команды, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине

Дмитрук: Зеленский представляет угрозу президенту США

© Zelenskiy / Official/TelegramВладимир Зеленский прибыл в Берлин
Владимир Зеленский прибыл в Берлин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Zelenskiy / Official/Telegram
Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский представляет угрозу для президента США Дональда Трампа и его команды, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Зеленский — террорист. <…> Он ненавидит все, что связано с Трампом. Зеленский будет манипулировать командой Трампа и саботировать их планы, пока остается жив", — обрушился с критикой парламентарий.
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Песков оценил выражение лица Зеленского на встрече с Путиным в 2019 году
Вчера, 19:44
Таким образом Дмитрук отреагировал на начало встречи делегаций США и Украины в Берлине.
Вчера издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский расширил состав украинской переговорной группы
Вчера, 15:16
 
