"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский представляет угрозу для президента США Дональда Трампа и его команды, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Вчера издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.