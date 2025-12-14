https://ria.ru/20251214/ufa-2062008272.html
В Уфе возбудили уголовное дело после избиения ребенка в подъезде
Следователи возбудили уголовное дело после выявления в соцсетях видео, показывающего, как уфимка избивает ребёнка в подъезде дома, сообщает следственное... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T22:18:00+03:00
происшествия
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
В Уфе возбудили уголовное дело после избиения ребенка в подъезде
