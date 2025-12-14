Рейтинг@Mail.ru
В Уфе возбудили уголовное дело после избиения ребенка в подъезде
22:18 14.12.2025
В Уфе возбудили уголовное дело после избиения ребенка в подъезде
В Уфе возбудили уголовное дело после избиения ребенка в подъезде
Следователи возбудили уголовное дело после выявления в соцсетях видео, показывающего, как уфимка избивает ребёнка в подъезде дома, сообщает следственное... РИА Новости, 14.12.2025
происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе возбудили уголовное дело после избиения ребенка в подъезде

В Уфе СК возбудил уголовное дело после видео с избиением ребенка в подъезде дома

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
УФА, 14 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после выявления в соцсетях видео, показывающего, как уфимка избивает ребёнка в подъезде дома, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видео инцидента, на кадрах запечатлено, как женщина грубо обращается с маленьким ребёнком в подъезде дома. Согласно видеозаписи, она продолжает бить и ругать его матом и в лифте.
"В ходе мониторинга СМИ и соцмедиа выявлено сообщение об оскорблении и нанесении побоев малолетнему ребенку со стороны матери в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне Инорс города Уфы. Информация сопровождается видеозаписью", - сообщает СУСК РФ по региону.
Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением (статья 156 УК РФ).
Мужчина несколько раз ударил ребенка кулаком по голове - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Химках возбудили дело после видео, на котором мужчина ударил дочь
ПроисшествияРоссияУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
