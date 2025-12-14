https://ria.ru/20251214/turisty-2062008876.html
СК выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае
СК выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае - РИА Новости, 14.12.2025
СК выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае
Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения туристов в районе горы Ослянка в Пермском крае, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T22:32:00+03:00
2025-12-14T22:32:00+03:00
2025-12-14T22:32:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837573622_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_8c095f36fd27a4385969ccf6d303caa6.jpg
https://ria.ru/20251214/volontery-2062006004.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837573622_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_f31e281225e9e7de2ed60b4107e9a342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае
СК выясняет обстоятельства исчезновения туристической группы у горы Ослянка