Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае
Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае - РИА Новости, 14.12.2025
Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае
Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T21:56:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
россия
происшествия, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае
