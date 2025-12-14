Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае

ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю в воскресенье сообщили агентству, что только двое из туристической группы, состоявшей из 15 человек, вернулись на базу "Ослянка-хаус" с маршрута у горы Ослянка в субботу, местонахождение 13 человек неизвестно. Группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области . Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей.

"Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом незарегистрированной туристической группы на точку сбора в назначенное время по адресу: поселок Средняя Усьва, Горнозаводский муниципальный округ", - рассказали агентству в надзорном ведомстве.