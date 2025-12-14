Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае - РИА Новости, 14.12.2025
21:56 14.12.2025
Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае
Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
пермский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
россия
происшествия, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю в воскресенье сообщили агентству, что только двое из туристической группы, состоявшей из 15 человек, вернулись на базу "Ослянка-хаус" с маршрута у горы Ослянка в субботу, местонахождение 13 человек неизвестно. Группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей.
"Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом незарегистрированной туристической группы на точку сбора в назначенное время по адресу: поселок Средняя Усьва, Горнозаводский муниципальный округ", - рассказали агентству в надзорном ведомстве.
Уточняется, что для проверки информации привлечены силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Волонтеры сообщили, что готовятся выехать на поиски туристов у горы Ослянка
ПроисшествияПермский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала