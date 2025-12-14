Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025
21:07 14.12.2025
Пропавшая в Пермском крае группа туристов приехала из Свердловской области
Пропавшая в Пермском крае группа туристов приехала из Свердловской области
пермский край, свердловская область, горнозаводский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пермский край, Свердловская область, Горнозаводский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавшая в Пермском крае группа туристов приехала из Свердловской области

РИА Новости: пропавшие у горы Ослянка туристы приехали из Свердловской области

ПЕРМЬ, 14 дек - РИА Новости. Группа туристов, не вернувшаяся с маршрута в районе горы Ослянка, приехала в Пермский край из Свердловской области, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что спасатели проверяют информацию о незарегистрированной группе туристов, которая не вышла на точку сбора после маршрута у поселка в Горнозаводском районе Пермского края у горы Ослянка.
"Группа мужчин выехала из Свердловской области на турбазу "Ослянка-хаус" в поселке Средняя Усьва (в Пермском крае - ред.)", - рассказали агентству в ведомстве.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть
Пермский крайСвердловская областьГорнозаводский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
