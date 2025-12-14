https://ria.ru/20251214/turisty-2062003551.html
Пропавшая в Пермском крае группа туристов приехала из Свердловской области
Группа туристов, не вернувшаяся с маршрута в районе горы Ослянка, приехала в Пермский край из Свердловской области, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 14.12.2025
