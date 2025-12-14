https://ria.ru/20251214/trevoga-2061899523.html
В Чечне объявили режим беспилотной опасности
В Чечне объявили режим беспилотной опасности
В Чечне объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявили на территории Чечни, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
специальная военная операция на украине
безопасность
чеченская республика (чечня)
В Чечне объявили режим беспилотной опасности
На территории Чеченской Республики объявили режим беспилотной опасности