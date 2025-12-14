https://ria.ru/20251214/trevoga-2061897605.html
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
казбек коков
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
