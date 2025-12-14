https://ria.ru/20251214/trevoga-2061897380.html
В Псковской области ограничили мобильный интернет
В Псковской области ограничили мобильный интернет - РИА Новости, 14.12.2025
В Псковской области ограничили мобильный интернет
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об ограничении мобильного интернета в регионе на фоне беспилотной опасности. РИА Новости, 14.12.2025
В Псковской области ограничили мобильный интернет
В Псковской области из-за бепилотной опасности ограничили мобильный интернет