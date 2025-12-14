https://ria.ru/20251214/tramp-2062008142.html
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью - РИА Новости, 14.12.2025
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в шутку пожаловался, что публика любит его жену Меланью больше него. РИА Новости, 14.12.2025
