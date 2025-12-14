Рейтинг@Mail.ru
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью - РИА Новости, 14.12.2025
22:17 14.12.2025
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в шутку пожаловался, что публика любит его жену Меланью больше него. РИА Новости, 14.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит Меланью

Трамп заявил, что публика любит первую леди Меланью больше него

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в шутку пожаловался, что публика любит его жену Меланью больше него.
"Каждый раз, когда я выступаю с речью, я вижу плакаты. "Мы любим нашу первую леди". Они любят нашу первую леди. Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен", - сказал Трамп на рождественском приеме в Белом доме, стоя на одной сцене со своей женой.
Американский лидер отметил, что у них с первой леди состоится разговор по этому поводу.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
