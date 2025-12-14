СМИ забили тревогу из-за произошедшего в европейских посольствах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа не вызывают радости у европейских политиков, пишет Politico.



"После посещения нескольких рождественских вечеринок в европейских посольствах стало очевидно, что настроение там довольно мрачное", — говорится в публикации.