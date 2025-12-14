Рейтинг@Mail.ru
СМИ забили тревогу из-за произошедшего в европейских посольствах
09:14 14.12.2025
СМИ забили тревогу из-за произошедшего в европейских посольствах
СМИ забили тревогу из-за произошедшего в европейских посольствах
президента США Дональда Трампа не вызывают радости у европейских политиков, пишет Politico. "После посещения нескольких рождественских вечеринок в европейских...
СМИ забили тревогу из-за произошедшего в европейских посольствах

Politico: Трамп похитил у Европы Рождество, как Гринч

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа не вызывают радости у европейских политиков, пишет Politico.

"После посещения нескольких рождественских вечеринок в европейских посольствах стало очевидно, что настроение там довольно мрачное", — говорится в публикации.
Трамп предупредил, что Европу может погубить собственная политика
10 декабря, 04:17
Создалось впечатление, что жители Европы с ужасом наблюдали, как Гринч крадет Рождество, пишет издание.

В свою очередь, представитель одной из европейских стран в разговоре с Politico заявил, что западный альянс распался и отношения уже никогда не будут прежними.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что десятилетия Pax Americana для Европы закончились. Он посетовал на то, что американцы настойчиво отстаивают свои интересы, и призвал ЕС начать отстаивать свои.

В декабре Белый дом опубликовал доктрину, в которой требует от Старого света взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Вашингтон расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Кроме того в ней отмечена нацеленность Вашингтона на восстановление стратегической стабильности с Москвой.
Комментируя содержание документа, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не угрозой, а участником диалога о стабильности.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Дмитриев посоветовал ЕС послушать Трампа и спасти Европу
8 декабря, 18:31
 
