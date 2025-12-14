Рейтинг@Mail.ru
Трамп не знает, смогут ли республиканцы сохранить большинство в конгрессе - РИА Новости, 14.12.2025
05:45 14.12.2025
Трамп не знает, смогут ли республиканцы сохранить большинство в конгрессе
Трамп не знает, смогут ли республиканцы сохранить большинство в конгрессе
Президент США Дональд Трамп не знает, смогут ли республиканцы сохранить большинство в палате представителей по итогам промежуточных выборов в конгресс в 2026... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T05:45:00+03:00
2025-12-14T05:45:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп не знает, смогут ли республиканцы сохранить большинство в конгрессе

Трамп не знает, удержат ли республиканцы большинство в палате представителей

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не знает, смогут ли республиканцы сохранить большинство в палате представителей по итогам промежуточных выборов в конгресс в 2026 году.
"Не могу сказать. Я не знаю, когда все эти деньги (обещанные в рамках его торговой политики инвестиции со стороны различных игроков - ред.) заработают", - заявил Трамп в интервью газете Wall Street Journal.
В то же время Трамп обратил внимание на прогнозы, согласно которым эффект от новых инвестиций может наступить для США во втором квартале 2026 года.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
