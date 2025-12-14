https://ria.ru/20251214/tramp-2061902360.html
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в Род-Айленде
Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете в штате Род-Айленд. РИА Новости, 14.12.2025
