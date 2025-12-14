Число погибших при теракте на пляже в Сиднее возросло до 16

Полиция на месте стрельбы на пляже Бонди в Сиднее

Полиция на месте стрельбы на пляже Бонди в Сиднее

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Число погибших в теракте на пляже в австралийском Сиднее возросло до 16, Число погибших в теракте на пляже в австралийском Сиднее возросло до 16, сообщил телеканал ABC.

« "В результате нападения погибли 16 человек, в том числе один из двух предполагаемых стрелков", — говорится в материале.

По информации полиции штата Новый Южный Уэльс, еще 40 человек остаются в больнице. Портал news.com.au передавал, что среди погибших есть дети.

В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бонди. Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев.

По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, а другого ранили и задержали. Одним из нападавших оказался житель Сиднея Навид Акрам, в его доме провели обыск. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщал, что третий сдался сам.