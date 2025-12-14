https://ria.ru/20251214/terakt-2062009228.html
Число погибших при теракте на пляже в Сиднее возросло до 16
Число погибших при теракте на пляже в Сиднее возросло до 16 - РИА Новости, 14.12.2025
Число погибших при теракте на пляже в Сиднее возросло до 16
Число погибших в теракте на пляже в австралийском Сиднее возросло до 16, сообщил телеканал ABC. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T22:49:00+03:00
2025-12-14T22:49:00+03:00
2025-12-14T23:55:00+03:00
сидней
в мире
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061960280_0:83:3071:1810_1920x0_80_0_0_92731a342ab8bd77d42800c8692d2f2b.jpg
https://ria.ru/20251214/sidney-2062005175.html
сидней
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061960280_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_3db926c622c82daabd3675881a889ab1.jpg
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее.
2025-12-14T22:49
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сидней, в мире, австралия
Сидней, В мире, Австралия
Число погибших при теракте на пляже в Сиднее возросло до 16
Число погибших при теракте в Сиднее возросло до 16
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Число погибших в теракте на пляже в австралийском Сиднее возросло до 16, сообщил
телеканал ABC.
«
"В результате нападения погибли 16 человек, в том числе один из двух предполагаемых стрелков", — говорится в материале.
По информации полиции штата Новый Южный Уэльс, еще 40 человек остаются в больнице. Портал news.com.au передавал, что среди погибших есть дети.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бонди. Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев.
По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, а другого ранили и задержали. Одним из нападавших оказался житель Сиднея Навид Акрам, в его доме провели обыск. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщал, что третий сдался сам.
В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.