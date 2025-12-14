МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер призвал передать Украине ракеты Taurus, несмотря на попытки достичь мирного урегулирования. Его цитирует издание Tagesspiegel.
"Пока мы не поставим ракеты Taurus, <...>, Россию вообще нельзя будет впечатлить“, — утверждает он.
Кизеветтер также признал, что Европа "не в состоянии оказать помощь Украине".
В июне президент России Владимир Путин заявил, что применение Taurus на Украине будет означать втягивание ФРГ в прямой вооруженный конфликт с Россией, так как ВСУ не смогут управлять Taurus без немецких офицеров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.