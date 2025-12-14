В бундестаге сделали грозное заявление о России

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер призвал передать Украине ракеты Taurus, несмотря на попытки достичь мирного урегулирования. Его цитирует издание Tagesspiegel.



"Пока мы не поставим ракеты Taurus, <...>, Россию вообще нельзя будет впечатлить“, — утверждает он.