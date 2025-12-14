Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге сделали грозное заявление о России - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 14.12.2025 (обновлено: 12:34 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/taurus-2061941316.html
В бундестаге сделали грозное заявление о России
В бундестаге сделали грозное заявление о России - РИА Новости, 14.12.2025
В бундестаге сделали грозное заявление о России
Депутат бундестага Родерих Кизеветтер призвал передать Украине ракеты Taurus, несмотря на попытки достичь мирного урегулирования. Его цитирует издание... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T11:47:00+03:00
2025-12-14T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
бундестаг германии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
https://ria.ru/20251214/zelenskiy-2061935576.html
https://ria.ru/20251214/devis-2061921882.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, бундестаг германии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Бундестаг Германии, Вооруженные силы Украины
В бундестаге сделали грозное заявление о России

Депутат бундестага Кизеветтер призвал передать Украине ракеты Taurus

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер призвал передать Украине ракеты Taurus, несмотря на попытки достичь мирного урегулирования. Его цитирует издание Tagesspiegel.

"Пока мы не поставим ракеты Taurus, <...>, Россию вообще нельзя будет впечатлить“, — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В США раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Трампу
Вчера, 10:47
Кизеветтер также признал, что Европа "не в состоянии оказать помощь Украине".

В июне президент России Владимир Путин заявил, что применение Taurus на Украине будет означать втягивание ФРГ в прямой вооруженный конфликт с Россией, так как ВСУ не смогут управлять Taurus без немецких офицеров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
На Западе сделали громкое заявление после удара ВС России по Одессе
Вчера, 08:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаБундестаг ГерманииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала