"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Оборона ВСУ подходит все ближе к полному краху, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире Оборона ВСУ подходит все ближе к полному краху, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы достигли этой точки, где у Украины закончились войска, и у них у них появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть", — сказал он.

По его словам, сейчас уже понятно, что сопротивляться продвижению российских войск для ВСУ — непосильная задача.

"Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий. <…> У украинцев не будет выбора, кроме как все потерять" , — заключил Риттер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.