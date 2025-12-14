https://ria.ru/20251214/svo-2061917913.html
"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО
"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2025
"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО
Оборона ВСУ подходит все ближе к полному краху, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T07:06:00+03:00
2025-12-14T07:06:00+03:00
2025-12-14T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008356677_92:0:1050:539_1920x0_80_0_0_8b486b7edafc0a09c54b1479b02b399c.jpg
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061375217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008356677_190:0:1093:677_1920x0_80_0_0_47383337ed5530fdfcade36398f92dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО
Риттер: у ВСУ появляются бреши в обороне, которые невозможно заткнуть
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Оборона ВСУ подходит все ближе к полному краху, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала
.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы достигли этой точки, где у Украины закончились войска, и у них у них появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть", — сказал он.
По его словам, сейчас уже понятно, что сопротивляться продвижению российских войск для ВСУ — непосильная задача.
"Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий. <…> У украинцев не будет выбора, кроме как все потерять" , — заключил Риттер.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.