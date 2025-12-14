Рейтинг@Mail.ru
"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 14.12.2025
"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО
"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2025
"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО
Оборона ВСУ подходит все ближе к полному краху, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
украина
россия
сша
"Не будет выбора". Киеву сообщили плохие новости о ситуации в зоне СВО

Риттер: у ВСУ появляются бреши в обороне, которые невозможно заткнуть

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Оборона ВСУ подходит все ближе к полному краху, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы достигли этой точки, где у Украины закончились войска, и у них у них появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Украинские крокодилы полетели, но пока низенько-низенько
12 декабря, 08:00
По его словам, сейчас уже понятно, что сопротивляться продвижению российских войск для ВСУ — непосильная задача.
"Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий. <…> У украинцев не будет выбора, кроме как все потерять" , — заключил Риттер.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
