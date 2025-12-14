https://ria.ru/20251214/sumy-2061939994.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.