Рейтинг@Mail.ru
Суд признал квартиры Дрожжиной и Цивина совместно нажитыми - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/sud-2061915759.html
Суд признал квартиры Дрожжиной и Цивина совместно нажитыми
Суд признал квартиры Дрожжиной и Цивина совместно нажитыми - РИА Новости, 14.12.2025
Суд признал квартиры Дрожжиной и Цивина совместно нажитыми
Столичный суд признал две квартиры совместно нажитым имуществом в браке артистки Наталии Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, это было необходимо для погашения... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T06:25:00+03:00
2025-12-14T06:25:00+03:00
жилье
россия
михаил цивин (юрист)
наталья дрожжина (актриса)
алексей баталов
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581631319_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_4cf07f3f11d0e921702ca0992b3e18b6.jpg
https://ria.ru/20250924/sud-2043895256.html
https://ria.ru/20251206/sud-2060259626.html
https://ria.ru/20251210/ekspertiza-2061007301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581631319_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4dc43cad426eda2fa5664c322ad8e4ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, михаил цивин (юрист), наталья дрожжина (актриса), алексей баталов, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Михаил Цивин (юрист), Наталья Дрожжина (актриса), Алексей Баталов, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Суд признал квартиры Дрожжиной и Цивина совместно нажитыми

РИА Новости: суд признал совместно нажитыми квартиры Дрожжиной и Цивина

© АГН "Москва" / пресс-служба Хамовнического судаОбвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© АГН "Москва" / пресс-служба Хамовнического суда
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Столичный суд признал две квартиры совместно нажитым имуществом в браке артистки Наталии Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, это было необходимо для погашения долга перед семьей актера Алексея Баталова по приговору о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат его вдовы и дочери Сергей Лукин.
В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал пять лет реального срока Цивину, признав его виновным в мошенничестве с имуществом Баталова. По версии следствия, Цивин и Дрожжина, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей.
Юрист, меценат Михаил Цивин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Суд взыскал долги с осужденного за аферы с имуществом Баталова
24 сентября, 05:37
"Дрожжина по решению суда должна была выплатить Марии Баталовой и Гитане Аркадьевне Леонтенко 15 миллионов рублей, Цивин - 14 миллионов. В собственности у Дрожжиной значилась только одна комната, у Цивина - две квартиры", - рассказал адвокат.
По словам Лукина, до подачи иска в суд о признании имущества совместно нажитым судебный пристав мог продать квартиры Цивина и закрыть его долг перед семьей Баталова, однако покрыть долг Дрожжиной возможности не было, так как ей принадлежала лишь комната в квартире.
"До момента определения долей мы не можем реализовывать объекты и гасить их долг, поэтому пришлось идти с иском в суд, признавать имущество общим и признавать их доли равными. Теперь у Дрожжиной есть доля в каждом объекте имущества и судебные приставы могут их реализовать, чтобы гасить долги обоих (Цивина и Дрожжиной - ред.), - пояснил Лукин.
Актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин , обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Суд признал законным отказ Цивину в УДО
6 декабря, 08:34
По делу также осужден третий фигурант - знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий. Как сообщало следствие, он изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур. Бублий, как и Цивин, получил пять лет реального срока. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.
Цивин и Бублий ранее подавали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбытия наказания, но их просьбы не удовлетворили.
Супруги обжаловали приговор в Верховном Суде РФ, но там им отказали в рассмотрении жалоб.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу
10 декабря, 07:59
 
ЖильеРоссияМихаил Цивин (юрист)Наталья Дрожжина (актриса)Алексей БаталовМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала