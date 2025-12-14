Суд признал квартиры Дрожжиной и Цивина совместно нажитыми

Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде. Архивное фото

Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Столичный суд признал две квартиры совместно нажитым имуществом в браке артистки Наталии Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, это было необходимо для погашения долга перед семьей актера Алексея Баталова по приговору о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат его вдовы и дочери Сергей Лукин.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал пять лет реального срока Цивину , признав его виновным в мошенничестве с имуществом Баталова . По версии следствия, Цивин и Дрожжина, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей.

"Дрожжина по решению суда должна была выплатить Марии Баталовой и Гитане Аркадьевне Леонтенко 15 миллионов рублей, Цивин - 14 миллионов. В собственности у Дрожжиной значилась только одна комната, у Цивина - две квартиры", - рассказал адвокат.

По словам Лукина, до подачи иска в суд о признании имущества совместно нажитым судебный пристав мог продать квартиры Цивина и закрыть его долг перед семьей Баталова, однако покрыть долг Дрожжиной возможности не было, так как ей принадлежала лишь комната в квартире.

"До момента определения долей мы не можем реализовывать объекты и гасить их долг, поэтому пришлось идти с иском в суд, признавать имущество общим и признавать их доли равными. Теперь у Дрожжиной есть доля в каждом объекте имущества и судебные приставы могут их реализовать, чтобы гасить долги обоих (Цивина и Дрожжиной - ред.), - пояснил Лукин.

По делу также осужден третий фигурант - знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий. Как сообщало следствие, он изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур. Бублий, как и Цивин, получил пять лет реального срока. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.

Цивин и Бублий ранее подавали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбытия наказания, но их просьбы не удовлетворили.