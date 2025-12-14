Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил управлять самоходными машинами в состоянии опьянения
04:18 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/sud-2061909455.html
Суд запретил управлять самоходными машинами в состоянии опьянения
2025
Дарья Буймова
Суд запретил управлять самоходными машинами в состоянии опьянения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Суд запретил управлять самоходными машинами в состоянии опьянения, сказано в материалах Первого апелляционного суда общей юрисдикции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело водителя, который пьяным сел за руль мотоблока с прицепом. Сначала его на полтора года лишили водительских прав, но позже суд отменил это решение, посчитав, что мотоблок нельзя отнести к транспортным средствам, подлежащим государственной регистрации. Также для его вождения не нужны права.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Штрафы за управление судами в состоянии опьянения могут вырасти в 25 раз
17 октября, 02:48
Это решение, в свою очередь, отменил суд кассационной инстанции. "Под транспортными средствами понимаются также иные транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники... Управление в состоянии опьянения самоходными машинами влечет привлечение к административной ответственности", - сказано в материалах.
Поскольку двигатель мотоблока обладает мощностью 6,75 кВт (9 лошадиных сил), суд направил дело на пересмотр для привлечения водителя к административной ответственности.
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Юрист рассказала, могут ли водителя навсегда лишить прав
15 августа, 02:26
 
