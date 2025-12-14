Российский стрелок рассказал, как собака защищает военных от беспилотников

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Российским военнослужащим помогает собака по кличке Ешка, которая заранее реагирует на приближение беспилотников боевиков ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".