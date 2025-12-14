Рейтинг@Mail.ru
Российский стрелок рассказал, как собака защищает военных от беспилотников - РИА Новости, 14.12.2025
09:33 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/strelok-2061925413.html
Российский стрелок рассказал, как собака защищает военных от беспилотников
Российский стрелок рассказал, как собака защищает военных от беспилотников
Российским военнослужащим помогает собака по кличке Ешка, которая заранее реагирует на приближение беспилотников боевиков ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2025
РИА Новости
2025
Новости
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский стрелок рассказал, как собака защищает военных от беспилотников

Собака Ешка помогает российским военным узнавать о приближении беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Российским военнослужащим помогает собака по кличке Ешка, которая заранее реагирует на приближение беспилотников боевиков ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".
"Это у нас Ешка, друг человека. Чувствует комиков (ударные дроны камикадзе - ред.) на расстоянии. Сразу начинает панику. Очень хороший помощник", — рассказал "Волк".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Подобранный бойцами в зоне СВО щенок служит для них талисманом
29 июля, 04:08
 
БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
