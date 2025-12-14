На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото

Россияне успели уйти с пляжа в Сиднее за несколько минут до стрельбы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пара из Сочи покинула пляж Бонди в Сиднее незадолго до начала стрельбы, сообщает Life.

"Россияне успели уйти с пляжа в Сиднее за несколько минут до теракта <..>", — говорится в материале.

По данным Life, они пришли туда, чтобы принять участие в празднике Ханука, однако за 15 минут до начала стрельбы покинули его, чтобы успеть в аэропорт.

В свою очередь, Артем, проживающий в Сиднее и побывавший на пляже незадолго до нападения, рассказал РИА Новости, что на там могли находиться россияне, поскольку это место очень популярно среди русскоговорящего сообщества.