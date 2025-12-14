https://ria.ru/20251214/strelba-2061965692.html
Россияне успели уйти с пляжа в Сиднее за несколько минут до стрельбы
Россияне успели уйти с пляжа в Сиднее за несколько минут до стрельбы
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пара из Сочи покинула пляж Бонди в Сиднее незадолго до начала стрельбы, сообщает Life.
По данным Life, они пришли туда, чтобы принять участие в празднике Ханука, однако за 15 минут до начала стрельбы покинули его, чтобы успеть в аэропорт.
В свою очередь, Артем, проживающий в Сиднее и побывавший на пляже незадолго до нападения, рассказал РИА Новости, что на там могли находиться россияне, поскольку это место очень популярно среди русскоговорящего сообщества.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Премьер-министр Нового Южного Уэльса
Крис МиннсПолиция штата Новый Южный Уэльс
сообщил о гибели 12 человек. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.