Россияне успели уйти с пляжа в Сиднее за несколько минут до стрельбы
15:02 14.12.2025 (обновлено: 16:17 14.12.2025)
Россияне успели уйти с пляжа в Сиднее за несколько минут до стрельбы
Пара из Сочи покинула пляж Бонди в Сиднее незадолго до начала стрельбы, сообщает Life. РИА Новости, 14.12.2025
Россияне успели уйти с пляжа в Сиднее за несколько минут до стрельбы

Life: пара из Сочи ушла с пляжа Бонди в Сиднее за несколько минут до теракта

© AP Photo / Mark BakerНа месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пара из Сочи покинула пляж Бонди в Сиднее незадолго до начала стрельбы, сообщает Life.
"Россияне успели уйти с пляжа в Сиднее за несколько минут до теракта <..>", — говорится в материале.
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Прохожий обезоружил мужчину, стрелявшего в людей в Сиднее, и попал на видео
Вчера, 12:59
По данным Life, они пришли туда, чтобы принять участие в празднике Ханука, однако за 15 минут до начала стрельбы покинули его, чтобы успеть в аэропорт.
В свою очередь, Артем, проживающий в Сиднее и побывавший на пляже незадолго до нападения, рассказал РИА Новости, что на там могли находиться россияне, поскольку это место очень популярно среди русскоговорящего сообщества.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис МиннсПолиция штата Новый Южный Уэльс сообщил о гибели 12 человек. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Полиция установила личность одного из устроивших стрельбу в Сиднее
Вчера, 14:18
 
