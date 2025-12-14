https://ria.ru/20251214/strelba-2061954159.html
При стрельбе на сиднейском пляже погибли девять человек
При стрельбе на сиднейском пляже погибли девять человек
Девять человек погибли при стрельбе на сиднейском пляже Бондай, 11 пострадали, в том числе двое полицейских, сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс. РИА Новости, 14.12.2025
Девять человек погибли и 11 пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее