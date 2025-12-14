https://ria.ru/20251214/strelba-2061953606.html
Не менее 12 человек, включая детей, погибли при стрельбе в Сиднее
Не менее 12 человек, включая детей, погибли при стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 14.12.2025
Не менее 12 человек, включая детей, погибли при стрельбе в Сиднее
При стрельбе в Сиднее погибли 12 человек, сообщил глава штата Южный Уэльс Крис Миннс. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:12:00+03:00
2025-12-14T13:12:00+03:00
2025-12-14T17:05:00+03:00
в мире
сидней
стрельба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061947931_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_fcc5f945b4da1de3a2cbb800bd1e9a71.jpg
сидней
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061947931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a93c106644be0c5d2e2721c59e1b15d5.jpg
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее.
2025-12-14T13:12
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидней, стрельба, видео
Не менее 12 человек, включая детей, погибли при стрельбе в Сиднее
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
При стрельбе в Сиднее погибли 12 человек, сообщил
глава штата Южный Уэльс Крис Миннс.
2025-12-14T13:12
true
PT0M20S
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
При стрельбе в Сиднее погибли 12 человек, сообщил
глава штата Южный Уэльс Крис Миннс.
"Мы рассматриваем стрельбу на пляже Бондаи как террористический акт", — сказал он.
По информации полиции, ранения получили 29 человек, включая двух стражей правопорядка.
Портал news.com.au
передавал, что среди погибших есть дети.
Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев.
По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, а другого ранили и задержали. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщил, что третий сдался сам.
В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.