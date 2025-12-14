Не менее 12 человек, включая детей, погибли при стрельбе в Сиднее

Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее

© AP Photo / Mark Baker Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. При стрельбе в Сиднее погибли 12 человек, При стрельбе в Сиднее погибли 12 человек, сообщил глава штата Южный Уэльс Крис Миннс.

"Мы рассматриваем стрельбу на пляже Бондаи как террористический акт", — сказал он.

По информации полиции, ранения получили 29 человек, включая двух стражей правопорядка.

Портал news.com.au передавал, что среди погибших есть дети.

Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев.

По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, а другого ранили и задержали. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщил, что третий сдался сам.

В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.