Рейтинг@Mail.ru
Девять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 14.12.2025 (обновлено: 13:15 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/strelba-2061953279.html
Девять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее
Девять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - РИА Новости, 14.12.2025
Девять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее
Девять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее, 11 пострадали, в том числе двое полицейских - полиция РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:07:00+03:00
2025-12-14T13:15:00+03:00
сидней
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061951296_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_a8341ecff202c505f4c4f146d26a16f3.jpg
сидней
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061951296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36901d38fda251e0a85f79bb31827359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сидней, в мире
Сидней, В мире
Девять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее

Девять человек погибли и 11 пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее

© AP Photo / Mark BakerНа месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Девять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее, 11 пострадали, в том числе двое полицейских - полиция
 
СиднейВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала