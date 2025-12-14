Погибшие в стрельбе в Брауновском университете были студентами

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Погибшие в стрельбе в Брауновском университете в США были студентами, подтвердила в воскресенье президент учебного заведения Кристина Паксон.

Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы погибло два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии.

"Наше внимание сейчас сосредоточено на семьях, пострадавших от этого, на семьях двух студентов, которые, к сожалению, погибли сегодня, а также на восьми-девяти студентах, находящихся в больнице", - сказала она на пресс-конференции.

Мэр на той же пресс-конференции уточнил, что появилась информация о новом пострадавшем в стрельбе, этот человек не получил угрожающих жизни ранений. Таким образом, количество пострадавших возросло до девяти.

В то же время подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе, отметил он.