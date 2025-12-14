Рейтинг@Mail.ru
Погибшие в стрельбе в Брауновском университете были студентами - РИА Новости, 14.12.2025
06:45 14.12.2025
Погибшие в стрельбе в Брауновском университете были студентами
Погибшие в стрельбе в Брауновском университете в США были студентами, подтвердила в воскресенье президент учебного заведения Кристина Паксон.
2025
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Погибшие в стрельбе в Брауновском университете в США были студентами, подтвердила в воскресенье президент учебного заведения Кристина Паксон.
Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы погибло два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии.
Сотрудники полиции штата Кентукки - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
10 декабря, 01:11
"Наше внимание сейчас сосредоточено на семьях, пострадавших от этого, на семьях двух студентов, которые, к сожалению, погибли сегодня, а также на восьми-девяти студентах, находящихся в больнице", - сказала она на пресс-конференции.
Мэр на той же пресс-конференции уточнил, что появилась информация о новом пострадавшем в стрельбе, этот человек не получил угрожающих жизни ранений. Таким образом, количество пострадавших возросло до девяти.
В то же время подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе, отметил он.
На месте происшествия сейчас работают более 400 офицеров из различных правоохранительных органов, добавил Смайли.
Города Мира. Осло - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В торговом центре в Осло произошла стрельба
8 декабря, 15:48
 
