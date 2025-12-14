Секретная служба США и ФБР окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Секретная служба США и ФБР были привлечены для помощи после стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд, сообщил в воскресенье глава службы Шон Карран и глава ФБР Кэш Патель.
Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы погибло два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии.
"Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия и оказывают помощь сегодня вечером после стрельбы в Брауновском университете, и мы предоставим все необходимые возможности", - написал Патель в соцсети X.
В то же время Карран заявил, что отдал распоряжение сотрудникам Секретной службы в Провиденс предоставить всю необходимую помощь.
Подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе, по информации властей, он был одет в темную одежду.
