Секретная служба США и ФБР окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде
05:22 14.12.2025
Секретная служба США и ФБР окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде
Секретная служба США и ФБР окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде
2025-12-14T05:22:00+03:00
2025-12-14T05:22:00+03:00
Секретная служба США и ФБР окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде

Сотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Секретная служба США и ФБР были привлечены для помощи после стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд, сообщил в воскресенье глава службы Шон Карран и глава ФБР Кэш Патель.
Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы погибло два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
02:51
"Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия и оказывают помощь сегодня вечером после стрельбы в Брауновском университете, и мы предоставим все необходимые возможности", - написал Патель в соцсети X.
В то же время Карран заявил, что отдал распоряжение сотрудникам Секретной службы в Провиденс предоставить всю необходимую помощь.
Подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе, по информации властей, он был одет в темную одежду.
Сотрудники полиции штата Кентукки - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
10 декабря, 01:11
 
