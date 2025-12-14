https://ria.ru/20251214/strelba-2061905482.html
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека - РИА Новости, 14.12.2025
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
В стрельбе в Брауновском университете в США погибло два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии, сообщил в воскресенье мэр города... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:51:00+03:00
2025-12-14T02:51:00+03:00
2025-12-14T02:51:00+03:00
в мире
сша
провиденс
род-айленд
брауновский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
https://ria.ru/20251210/strelba-2060986040.html
сша
провиденс
род-айленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, провиденс, род-айленд, брауновский университет
В мире, США, Провиденс, Род-Айленд, Брауновский университет
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
При стрельбе в Брауновском университете погибли два человека, восемь пострадали