AP опровергло данные о задержании подозреваемого в стрельбе в университете

01:54 14.12.2025
Агентство Ассошиэйтед Пресс опровергло свое изначальное сообщение о том, что полиция якобы задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете в США. РИА Новости, 14.12.2025
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс опровергло свое изначальное сообщение о том, что полиция якобы задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете в США.
Ранее агентство передавало, что неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Брауновского университета в городе Провиденс, штат Род-Айленд.
"Официальные лица изначально заявили, что подозреваемый задержан, после чего сообщили, что на самом деле это не так и полиция все еще ищет подозреваемого или подозреваемых", - говорится в сообщении.
