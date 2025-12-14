https://ria.ru/20251214/strelba-2061901561.html
AP опровергло данные о задержании подозреваемого в стрельбе в университете
AP опровергло данные о задержании подозреваемого в стрельбе в университете - РИА Новости, 14.12.2025
AP опровергло данные о задержании подозреваемого в стрельбе в университете
Агентство Ассошиэйтед Пресс опровергло свое изначальное сообщение о том, что полиция якобы задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете в США. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T01:54:00+03:00
2025-12-14T01:54:00+03:00
2025-12-14T01:54:00+03:00
в мире
сша
провиденс
род-айленд
брауновский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
https://ria.ru/20251210/strelba-2060986040.html
сша
провиденс
род-айленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, провиденс, род-айленд, брауновский университет
В мире, США, Провиденс, Род-Айленд, Брауновский университет
AP опровергло данные о задержании подозреваемого в стрельбе в университете
AP: полиция не задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете