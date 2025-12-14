Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025
18:37 14.12.2025
СМИ: премьера Британии призвали удалить пост с поздравлением с Ханукой
СМИ: премьера Британии призвали удалить пост с поздравлением с Ханукой - РИА Новости, 14.12.2025
СМИ: премьера Британии призвали удалить пост с поздравлением с Ханукой
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера призывают удалить пост с поздравлением с еврейским праздником Ханука, который он опубликовал в соцсети Х после... РИА Новости, 14.12.2025
в мире
сидней
великобритания
австралия
кир стармер
мид израиля‎
в мире, сидней, великобритания, австралия, кир стармер, мид израиля‎
В мире, Сидней, Великобритания, Австралия, Кир Стармер, МИД Израиля‎
СМИ: премьера Британии призвали удалить пост с поздравлением с Ханукой

Daily Mail: Стармера призвали удалить пост о Хануке после стрельбы в Сиднее

Кир Стармер
Кир Стармер
© AP Photo / Aurelien Morissard
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера призывают удалить пост с поздравлением с еврейским праздником Ханука, который он опубликовал в соцсети Х после стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, произошедшей во время церемонии зажигания ханукальных свечей, пишет газета Daily Mail.
Как отмечает издание, вскоре после появления сообщений о стрельбе в Сиднее Стармер опубликовал пост в соцсети Х, в котором выразил надежду на то, что Ханука "принесёт надежду, мир и утешение" еврейским общинам. В следующей публикации, часом позднее, он выразил соболезнования Австралии от лица Великобритании и заявил, что его постоянно информируют о произошедшем.
"Премьер-министр столкнулся с призывами удалить более раннюю публикацию в социальной сети, в которой он выразил надежду, что Ханука принесёт надежду, мир и утешение еврейским общинам... Пользователи соцсети X призвали премьер-министра "проверить новости" и "включить телевизор", - пишет газета.
Один из пользователей указал на то, что случившееся отразило практику запланированной заранее публикации постов, добавило издание.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 12 человек погибли, 29 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. По сведениям австралийского телеканала ABC, на месте теракта обнаружили самодельное взрывное устройство. ABC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции сообщил, что правоохранители установили личность одного из подозреваемых в стрельбе, им оказался житель Сиднея Навид Акрам, в его доме провели обыск.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что потрясен терактом на праздновании Хануки в Сиднее, и назвал его результатом "буйства антисемитизма" в Австралии.
В миреСиднейВеликобританияАвстралияКир СтармерМИД Израиля‎
 
 
