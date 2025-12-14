https://ria.ru/20251214/ssha-2061994166.html
Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете не был студентом
Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете не был студентом
Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете не был студентом
Подозреваемому в стрельбе в Брауновском университете США, ранее задержанному полицией, 24 года, он не был студентом вуза, сообщает в воскресенье CBS со ссылкой... РИА Новости, 14.12.2025
Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете не был студентом
CBS: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете не был студентом
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Подозреваемому в стрельбе в Брауновском университете США, ранее задержанному полицией, 24 года, он не был студентом вуза, сообщает в воскресенье CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее полиция американского города Провиденс
задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете
.
"Лицу, представляющему интерес для следствия, 24 года, и он не учился в Брауновском университете", - сообщил в эфире телеканал CBS, ссылаясь на источник.
Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы погибли два человека, девять пострадали. Президент учебного заведения Кристина Паксон подтвердила, что погибшие в стрельбе в Брауновском университете в США
были студентами.