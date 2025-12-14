https://ria.ru/20251214/ssha-2061964702.html
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете - РИА Новости, 14.12.2025
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете
Полиция американского города Провиденс задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете, при которой погибли два человека, сообщил местный... РИА Новости, 14.12.2025
