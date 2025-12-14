Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете
14:53 14.12.2025
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете - РИА Новости, 14.12.2025
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете
Полиция американского города Провиденс задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете, при которой погибли два человека, сообщил местный... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:53:00+03:00
2025-12-14T14:53:00+03:00
в мире
провиденс
сша
брауновский университет
провиденс
сша
в мире, провиденс, сша, брауновский университет
В мире, Провиденс, США, Брауновский университет
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете

В США полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете

© AP Photo / Mark StockwellЭкстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Mark Stockwell
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Полиция американского города Провиденс задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете, при которой погибли два человека, сообщил местный телеканал NBC 10 со ссылкой на полицию.
Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы погибли два человека, девять пострадали.
"Полиция Провиденс заявила (журналисту - ред.) Дэну Джэнигу от NBC 10, что они задержали подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете", - говорится в публикации на сайте телеканала.
В воскресенье президент учебного заведения Кристина Паксон подтвердила, что погибшие в стрельбе в Брауновском университете в США были студентами.
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Погибшие в стрельбе в Брауновском университете были студентами
В миреПровиденсСШАБрауновский университет
 
 
