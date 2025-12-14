Экс-советник Трампа: США и Россия заинтересованы в денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США и Россия в равной степени заинтересованы в денуклеаризации и нераспространении ядерного оружия, так как его потенциальное использование может создать прецедент и нанести огромный урон всему миру, заявил в интервью РИА Новости бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"Обе страны заинтересованы в денуклеаризации и остановке распространения ядерного оружия, ведь как только ядерное оружие будет использовано в конфликте, появится прецедент. Это может привести к огромным разрушениям по всему миру. Я думаю, ни президент (России Владимир - ред.) Путин, ни президент Трамп не хотят, чтобы это произошло", — сказал Пападопулос.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
