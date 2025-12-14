При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. В стрельбе в Брауновском университете в США погибло два человека, сообщил в воскресенье мэр города Провиденс Бретт Смайли.

Позже президент учебного заведения Провиденс Бретт Смайли подтвердил, что погибшие были студентами, добавив, что число пострадавших возросло до девяти. По его словам, на месте происшествия работают более 400 офицеров из различных правоохранительных органов.