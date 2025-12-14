Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
06:21 14.12.2025 (обновлено: 07:25 14.12.2025)
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
В стрельбе в Брауновском университете в США погибло два человека, сообщил в воскресенье мэр города Провиденс Бретт Смайли. РИА Новости, 14.12.2025
в мире
сша
род-айленд
брауновский университет
провиденс
сша
род-айленд
провиденс
В мире, США, Род-Айленд, Брауновский университет, Провиденс

При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. В стрельбе в Брауновском университете в США погибло два человека, сообщил в воскресенье мэр города Провиденс Бретт Смайли.
"Я могу подтвердить, что сегодня днем ​​погибли два человека, еще восемь находятся в критическом состоянии, они находятся в больнице Род-Айленда. Это все пострадавшие и погибшие, о которых нам известно на данный момент", — заявил мэр на пресс-конференции.
Позже президент учебного заведения Провиденс Бретт Смайли подтвердил, что погибшие были студентами, добавив, что число пострадавших возросло до девяти. По его словам, на месте происшествия работают более 400 офицеров из различных правоохранительных органов.
На данный момент подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
