США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Примечательно, что импорт США такой продукции вырос и с начала года. Так, суммарно в январе-сентябре текущего года Штаты закупили российского мороженого на 605,4 тысячи долларов, что на треть превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода.