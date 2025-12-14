Рейтинг@Mail.ru
США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года
07:21 14.12.2025
США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года
США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года
США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. РИА Новости, 14.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года

Мороженое в вафельных стаканчиках
Мороженое в вафельных стаканчиках
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Мороженое в вафельных стаканчиках. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в сентябре российские компании отправили в Штаты замороженного десерта на сумму в 167 тысяч долларов. Это превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года - уже в 3 раза. Больше этого уровня последний раз страна экспортировала в США в апреле 2022 года с заметной разницей - 1,5 миллиона долларов.
Примечательно, что импорт США такой продукции вырос и с начала года. Так, суммарно в январе-сентябре текущего года Штаты закупили российского мороженого на 605,4 тысячи долларов, что на треть превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода.
В то же время еще три года назад сумма, на которую США закупали мороженое из России, достигала многомиллионных значений. Так, по итогам 2022 года поставки российского мороженого в США достигли 8,4 миллиона долларов.
