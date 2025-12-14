https://ria.ru/20251214/ssha-2061918673.html
США увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года
США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в сентябре российские компании отправили в Штаты замороженного десерта на сумму в 167 тысяч долларов. Это превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года - уже в 3 раза. Больше этого уровня последний раз страна экспортировала в США
в апреле 2022 года с заметной разницей - 1,5 миллиона долларов.
Примечательно, что импорт США такой продукции вырос и с начала года. Так, суммарно в январе-сентябре текущего года Штаты закупили российского мороженого на 605,4 тысячи долларов, что на треть превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода.
В то же время еще три года назад сумма, на которую США закупали мороженое из России
, достигала многомиллионных значений. Так, по итогам 2022 года поставки российского мороженого в США достигли 8,4 миллиона долларов.