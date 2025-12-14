Рейтинг@Mail.ru
Полиция Брауна отозвала заявление о задержании подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/ssha-2061904243.html
Полиция Брауна отозвала заявление о задержании подозреваемого в стрельбе
Полиция Брауна отозвала заявление о задержании подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 14.12.2025
Полиция Брауна отозвала заявление о задержании подозреваемого в стрельбе
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что полиция отозвала свое заявление о задержании подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:39:00+03:00
2025-12-14T02:39:00+03:00
в мире
сша
провиденс
дональд трамп
брауновский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_067fa2da3e2d0ee07a5c68150f108f0b.jpg
https://ria.ru/20251210/strelba-2060986040.html
https://ria.ru/20251204/strelba-2059674739.html
сша
провиденс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b8c250fa170469f801823e4f87f7a586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, провиденс, дональд трамп, брауновский университет
В мире, США, Провиденс, Дональд Трамп, Брауновский университет
Полиция Брауна отозвала заявление о задержании подозреваемого в стрельбе

Полиция опровергла данные о задержании стрелявшего в Брауновском университете

© AP Photo / David ZalubowskiПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что полиция отозвала свое заявление о задержании подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете.
"Полиция Университета Брауна изменила свое предыдущее заявление: подозреваемый не находится под стражей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Сотрудники полиции штата Кентукки - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
10 декабря, 01:11
При этом ранее Трамп сам сообщил о задержании подозреваемого, не ссылаясь на местную полицию.
Полиция города Провиденс в то же время сообщила, что несколько человек пострадали в стрельбе.
В университете во время произошедшего проходил второй день экзаменов по итогам осеннего семестра.
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СМИ: в США при стрельбе на заправке пострадали трое полицейских
4 декабря, 06:11
 
В миреСШАПровиденсДональд ТрампБрауновский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала