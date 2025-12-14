https://ria.ru/20251214/ssha-2061900773.html
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета - РИА Новости, 14.12.2025
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета
Неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Брауновского университета в американском штате Род-Айленд, подозреваемый задержан, передает агентство... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T01:33:00+03:00
2025-12-14T01:33:00+03:00
2025-12-14T01:33:00+03:00
в мире
род-айленд
брауновский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
https://ria.ru/20251210/strelba-2060986040.html
https://ria.ru/20251025/strelba--2050531562.html
род-айленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, род-айленд, брауновский университет
В мире, Род-Айленд, Брауновский университет
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета
В США задержали подозреваемого в стрельбе в кампусе Брауновского университета