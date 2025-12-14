Рейтинг@Mail.ru
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета - РИА Новости, 14.12.2025
01:33 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/ssha-2061900773.html
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета - РИА Новости, 14.12.2025
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета
Неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Брауновского университета в американском штате Род-Айленд, подозреваемый задержан, передает агентство... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T01:33:00+03:00
2025-12-14T01:33:00+03:00
в мире
род-айленд
брауновский университет
род-айленд
Дарья Буймова
в мире, род-айленд, брауновский университет
В мире, Род-Айленд, Брауновский университет
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета

В США задержали подозреваемого в стрельбе в кампусе Брауновского университета

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Брауновского университета в американском штате Род-Айленд, подозреваемый задержан, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.
"Полиция среагировала на сообщение о стрельбе в субботу на территории кампуса Брауновского университета в (городе - ред.) Провиденс… подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
10 декабря, 01:11
В Кентукки один человек погиб при стрельбе в университете
10 декабря, 01:11
По его данным, в субботу проходил второй день экзаменов по итогам осеннего семестра.
Информацию об инциденте продолжают собирать, о пострадавших пока не сообщается.
В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба
25 октября, 08:13
25 октября, 08:13
 
В миреРод-АйлендБрауновский университет
 
 
