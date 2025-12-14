Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 14.12.2025 (обновлено: 12:35 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/spetsoperatsiya-2061945668.html
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Группировка "Запад" продолжала уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки ВСУ, нанесла поражение в ряде районов Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:16:00+03:00
2025-12-14T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_231fa65ed7b3e0a9df15a5209c5b5d0f.jpg
1920
1920
true
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группировка "Запад" продолжала уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки ВСУ, нанесла поражение в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Благодатовка, Купянск-Узловой, Петровка, Подолы, Шийковка в Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, пусковую установку реактивной системы залпового огня Heron производства Хорватии и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
Лента новостей
