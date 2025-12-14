https://ria.ru/20251214/spetsoperatsiya-2061916410.html
В Черниговской области уничтожили командный пункт ГУР
Командный пункт главного управления разведки минобороны Украины уничтожен в районе села Жукля в Черниговской области, есть потери среди офицеров, сообщили РИА... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
министерство обороны украины
безопасность
черниговская область
2025
