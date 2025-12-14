https://ria.ru/20251214/spetsoperatsiya-2061911015.html
ВСУ уничтожают своих военных при угрозе плена, заявил Алаудинов
ВСУ уничтожают своих военных при угрозе плена, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ уничтожают своих военных при угрозе плена, заявил Алаудинов
ВСУ целенаправленно бьют по позициям украинских военнослужащих в Сумской области при угрозе, что на данном участке их могут взять в плен, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2025
сумская область
ВСУ уничтожают своих военных при угрозе плена, заявил Алаудинов
РИА Новости: ВСУ уничтожают своих военных в Сумской области при угрозе плена
КУРСК, 14 дек - РИА Новости. ВСУ целенаправленно бьют по позициям украинских военнослужащих в Сумской области при угрозе, что на данном участке их могут взять в плен, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
заявил РИА Новости, что бойцы спецназа совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области
изолировали часть подразделений ВСУ
"Задача взять пленных, она выполнима, но вот вывод их с этой территории считается почти невыполнимым, потому что противник тоже делает всё для того, чтобы пленные не были выведены. Как только они фиксируют, что их бойцы попали в плен, они начинают это место ровнять с землей для того, чтобы они не попали к нам", - рассказал Алаудинов.
Командир уточнил, что такие случаи на участке, где продвигаются штурмовики "Ахмата", фиксируются ежедневно.
"В принципе ежедневные случаи, когда ребята наши идут зачищать этот участок, где мы как раз и продвигаемся (в Сумской области – ред.), по сути своей как раз они где-то предлагают сдаться в плен, и как только те (ВСУ – ред.) начинают принимать решение о сдаче в плен, противник начинает разносить этот участок и сам уничтожает своих бойцов", - пояснил Алаудинов.