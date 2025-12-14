ВСУ уничтожают своих военных при угрозе плена, заявил Алаудинов

КУРСК, 14 дек - РИА Новости. ВСУ целенаправленно бьют по позициям украинских военнослужащих в Сумской области при угрозе, что на данном участке их могут взять в плен, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ

"Задача взять пленных, она выполнима, но вот вывод их с этой территории считается почти невыполнимым, потому что противник тоже делает всё для того, чтобы пленные не были выведены. Как только они фиксируют, что их бойцы попали в плен, они начинают это место ровнять с землей для того, чтобы они не попали к нам", - рассказал Алаудинов.

Командир уточнил, что такие случаи на участке, где продвигаются штурмовики "Ахмата", фиксируются ежедневно.