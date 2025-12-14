Рейтинг@Mail.ru
Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 14.12.2025 (обновлено: 05:35 14.12.2025)
Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области
Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2025
Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области
Расчеты беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области

Группировка войск «Днепр» нанесла удары по объектам ВСУ в Запорожской области

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Расчеты беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем ВДВ продолжают эффективно выполнять задачи по разведке и поражению объектов противника, — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в результате точной работы разведывательно-ударного комплекса в Запорожской области была поражена инфраструктура и живая сила ВСУ, включая пункты управления БПЛА, бронетехнику с пехотой, наземный робототехнический комплекс, а также антенные системы связи и управления.
Цели выявляются по совокупности демаскирующих признаков, на основе данных, полученных разведкой.
"В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ плановая ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен", — заключили в Минобороны.
