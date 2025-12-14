https://ria.ru/20251214/spetsoperatsiya-2061910680.html
Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области
Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2025
Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области
Расчеты беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T05:06:00+03:00
2025-12-14T05:06:00+03:00
2025-12-14T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401177_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_23de011091007365b732d26493a669f0.jpg
https://ria.ru/20251213/ryvok-2061874648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401177_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_04259f1f199970676ad55df6b65d4154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области
Группировка войск «Днепр» нанесла удары по объектам ВСУ в Запорожской области
ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Расчеты беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
«
"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем ВДВ
продолжают эффективно выполнять задачи по разведке и поражению объектов противника, — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в результате точной работы разведывательно-ударного комплекса в Запорожской области была поражена инфраструктура и живая сила ВСУ, включая пункты управления БПЛА, бронетехнику с пехотой, наземный робототехнический комплекс, а также антенные системы связи и управления.
Цели выявляются по совокупности демаскирующих признаков, на основе данных, полученных разведкой.
"В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ плановая ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен", — заключили в Минобороны.