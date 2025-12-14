Десантники нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области

Там уточнили, что в результате точной работы разведывательно-ударного комплекса в Запорожской области была поражена инфраструктура и живая сила ВСУ, включая пункты управления БПЛА, бронетехнику с пехотой, наземный робототехнический комплекс, а также антенные системы связи и управления.