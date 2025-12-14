Рейтинг@Mail.ru
ВС России отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 14.12.2025
ВС России отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска
ВС России отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска
Войска ВС РФ группировки войск "Южная" отрезали пути отхода остаткам украинских подразделений из Северска в ДНР, рассказал РИА Новости офицер-разведчик
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
северск
донецкая народная республика
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ВС России отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска

ВС России блокировали остаткам ВСУ отход из Северска в ДНР

© Минобороны РоссииОсвобождённый Северск
Освобождённый Северск
© Минобороны России
Освобождённый Северск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Войска ВС РФ группировки войск "Южная" отрезали пути отхода остаткам украинских подразделений из Северска в ДНР, рассказал РИА Новости офицер-разведчик группировки войск "Южная".
"Из-за огневого контроля основных трасс из Северска и сложившихся непогодных условий противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики и занять новые позиции", - сообщил офицер разведки.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
