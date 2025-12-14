https://ria.ru/20251214/spetsoperatsiya-2061896230.html
ВС России уничтожили две боевые машины пехоты и два минометных расчета ВСУ
ВС России уничтожили две боевые машины пехоты и два минометных расчета ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
ВС России уничтожили две боевые машины пехоты и два минометных расчета ВСУ
Старший лейтенант российских Вооружённых Сил Саян Хаднаев в ходе спецоперации уничтожил две боевые машины пехоты и два миномётных расчёта ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T00:17:00+03:00
2025-12-14T00:17:00+03:00
2025-12-14T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fab799f1955dd1b718deb3768d31a786.jpg
https://ria.ru/20251213/ryvok-2061874648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b08de8c32dcc786b484a028bb846d37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили две боевые машины пехоты и два минометных расчета ВСУ
Российский командир уничтожил два БМП и два минометных расчета ВСУ
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Старший лейтенант российских Вооружённых Сил Саян Хаднаев в ходе спецоперации уничтожил две боевые машины пехоты и два миномётных расчёта ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Командир самоходно-артиллерийской батареи Хаднаев в ходе выполнения одной из боевых задач спецоперации организовал скрытное передвижение батареи в назначенный район и обеспечил своевременную подготовку к ведению огня.
"В условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника и нестабильной связи с вышестоящим командованием офицер, используя данные разведки и корректируя огонь с беспилотного летательного аппарата, уничтожил бронегруппу противника, включавшую две боевые машины пехоты и пытавшихся атаковать российские позиции", - говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены два миномётных расчета с личным составом, поддерживающие артиллерийским огнем выдвижение бронегруппы ВСУ
, уточнили в МО РФ
.
В ведомстве отметили, что это позволило мотострелковым подразделениям успешно продвинуться вперед и занять ряд важных опорных пунктов. Противнику был нанесен значительный урон, что привело к утрате оборонительных возможностей и последующему разгрому.