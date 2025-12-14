ВС России уничтожили две боевые машины пехоты и два минометных расчета ВСУ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Старший лейтенант российских Вооружённых Сил Саян Хаднаев в ходе спецоперации уничтожил две боевые машины пехоты и два миномётных расчёта ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Командир самоходно-артиллерийской батареи Хаднаев в ходе выполнения одной из боевых задач спецоперации организовал скрытное передвижение батареи в назначенный район и обеспечил своевременную подготовку к ведению огня.

"В условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника и нестабильной связи с вышестоящим командованием офицер, используя данные разведки и корректируя огонь с беспилотного летательного аппарата, уничтожил бронегруппу противника, включавшую две боевые машины пехоты и пытавшихся атаковать российские позиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены два миномётных расчета с личным составом, поддерживающие артиллерийским огнем выдвижение бронегруппы ВСУ , уточнили в МО РФ