ВС России уничтожили две боевые машины пехоты и два минометных расчета ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 14.12.2025
ВС России уничтожили две боевые машины пехоты и два минометных расчета ВСУ
Старший лейтенант российских Вооружённых Сил Саян Хаднаев в ходе спецоперации уничтожил две боевые машины пехоты и два миномётных расчёта ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 14.12.2025
ВС России уничтожили две боевые машины пехоты и два минометных расчета ВСУ

Российский командир уничтожил два БМП и два минометных расчета ВСУ

Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Старший лейтенант российских Вооружённых Сил Саян Хаднаев в ходе спецоперации уничтожил две боевые машины пехоты и два миномётных расчёта ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Командир самоходно-артиллерийской батареи Хаднаев в ходе выполнения одной из боевых задач спецоперации организовал скрытное передвижение батареи в назначенный район и обеспечил своевременную подготовку к ведению огня.
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Рывок неизбежен". В Британии резко высказались об Одессе
Вчера, 19:12
"В условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника и нестабильной связи с вышестоящим командованием офицер, используя данные разведки и корректируя огонь с беспилотного летательного аппарата, уничтожил бронегруппу противника, включавшую две боевые машины пехоты и пытавшихся атаковать российские позиции", - говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены два миномётных расчета с личным составом, поддерживающие артиллерийским огнем выдвижение бронегруппы ВСУ, уточнили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что это позволило мотострелковым подразделениям успешно продвинуться вперед и занять ряд важных опорных пунктов. Противнику был нанесен значительный урон, что привело к утрате оборонительных возможностей и последующему разгрому.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
